عاجل.. الرئيس السيسى يكلف عمر عادل حسنى قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عمرو عادل على حسنى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



جدة - نرمين السيد - كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عمرو عادل على حسنى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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