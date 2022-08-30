عاجل.. الرئيس السيسى يقرر تعيين اللواء حسن عبدالشافى مستشارا بالرئاسة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، مستشار برئاسة الجمهورية.





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