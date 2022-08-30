تكليف رئيس مدينة ميت غمر برفع كفاءة المداخل على طريق القاهرة / المنصورة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، المهندس عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة الأعمال الجارية لتحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة المداخل على الطريق السريع القاهرة /المنصورة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى فى إطار الخطة الشاملة التى أقرها المحافظ لرفع كفاءة الشوارع والميادين.





جاء ذلك فى بيان صدر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بشأن متابعة المحافظ للأعمال الجارية لرفع كفاءة المداخل على الطريق السريع القاهرة /المنصورة.

من جانبه، أكد رئيس مركز ميت غمر، البدء فى تطوير ورفع كفاءة مدخل ميت غمر الشمالى على الطريق السريع باتجاه مركز ومدينة أجا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أحواض لزراعة النباتات والزهور ويتم تجليدها بالرخام، وتنفيذ أعمال دهان، ويتم رفع أعمدة الإنارة الحالية من الجزيرة الوسطى ليتم استبدالها بأعمدة إضاءة ديكورية تضفى المظهر الجمالى، فى إطار جهود رئاسة المركز لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالى.

يُذكر أن المحافظ يتابع باستمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء والنشاط اليومى لأعمال متابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.