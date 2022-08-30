وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنين دوام التوفيق والسداد، كما وجه المجلس الشكر لوزير التعليم العالى السابق على جهوده المثمرة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وقدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان.

وفى كلمته، أشاد الوزير بجامعة الجلالة كإحدى الجامعات الأهلية، فضلا عن دورها المجتمعى والخدمى لتنمية وتطوير إقليم قناة السويس، ومدينة السويس، مثمنا دورها فى إبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة، والذى يعد محورا أساسيا للنهوض بالعملية التعليمية، مشيدا بتطبيق الجامعة برامج حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل على المستوى الإقليمى والدولى.

وطالب الوزير الجامعة بضرورة أن تضع ضمن أهدافها جذب الطلاب الوافدين وخاصة القارة الإفريقية، والذى يتطلب توفير برامج تعليمية متميزة باللغة الفرنسية.

وأكد دكتور عاشور على دور الجامعات الأهلية كمؤسسات تعليمية وبحثية فى دعم وتنمية المدن المحيطة بها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فضلا عن دورها فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

من جانبه، أكد دكتور عادل العدوى أن جامعة الجلالة تستهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة سنتانا لإدارة المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، للتسويق للجامعة وخاصة فى المنطقة العربية، مؤكدا على دور الجامعة فى دعم إستراتيجية مصر 2030.

بدوره، أشار دكتور محمد الشناوى إلى أن جامعة الجلالة تعد أول جامعة أهلية تقبل طلاب الدمج للدراسة بها، مستندا على تطبيق معايير الإتاحة والدمج فى المؤسسات التعليمية، موضحا أنه سيتم إطلاق 5 برامج دراسية للعام الدراسى الجديد، ستمنح شهادات مزدوجة بالاشتراك مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وذلك بمجالات "الهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال"، من خلال تقديم برامج "هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية"، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة "المصرية – الأمريكية"، سيتم تقديم مناهج دراسية على مستوى عالمى، بالإضافة إلى امتيازات أخرى لربط الطلاب بالبرامج الدولية المبتكرة، وإتاحة فرص وصول الطلاب إلى أحدث تقنيات التعليم العالمى.

واستعرض دكتور الشناوى تقريرا حول وضع السكن الطلابى بالجامعة، مشيرا إلى أنه من أولويات إدارة الجامعة توفير الخدمات اللازمة للطلاب.

كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث يبلغ عدد الطلاب الدارسين بالجامعة خلال العام 2023 حوالى 6 آلاف طالب، وتسعى الجامعة للوصول إلى 25 ألف طالب خلال عام 2036.

كما ناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من مجلس الأمناء لتقييم أداء العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وآليات التعاقد مع الأساتذة من خلال اختيار أفضل أعضاء لهيئة التدريس بخبرات أكاديمية وعملية فى كافة التخصصات والمجالات؛ وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملى سواء داخل أو خارج الجامعة.

وناقش المجلس أيضا توصيات مؤسسة سنتانا لإدارة المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقييم أداء جامعة الجلالة سواء على المستوى التعليمى أو التدريسى بكافة عناصر المنظومة التعليمية من أساتذة، وطلاب، وإداريين، وهيكل تنظيمى للجامعة.