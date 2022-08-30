تحصين 207 آلاف ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الدكتور حاتم أنور، أن إجمالى ما تم تحصينه من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، منذ بداية الحملة وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ 207 آلاف رأس ماشية على مستوى المحافظة.





وقال "أنور" إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة. وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى معدل التحصين المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

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