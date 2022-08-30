السيرة الذاتية للمستشار عدلى زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2022 بتعيين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد الذى يكتمل عطائه نهاية الشهر الجارى.





المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ديسمبر 1952، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

والتحق المستشار عدلى زايد بالنيابة الإدارية عام 1976 وتدرج فى مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها نيابة بنها والإسكندرية وطنطا وشبرا الخيمة.

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة والمكتب الفنى بشبرا الخيمة وأخيرًا مديرًا للمكتب الفنى ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية حتى صدور القرار الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.

يذكر أن قرارًا جمهوريًا آخر صدر اليوم بمنح المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية - الذى تنتهى ولايته غدًا - وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.