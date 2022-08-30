السيرة الذاتية للمستشار عدلى زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ديسمبر 1952، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
والتحق المستشار عدلى زايد بالنيابة الإدارية عام 1976 وتدرج فى مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها نيابة بنها والإسكندرية وطنطا وشبرا الخيمة.
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة والمكتب الفنى بشبرا الخيمة وأخيرًا مديرًا للمكتب الفنى ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية حتى صدور القرار الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.
يذكر أن قرارًا جمهوريًا آخر صدر اليوم بمنح المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية - الذى تنتهى ولايته غدًا - وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
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