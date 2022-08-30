دينا عبدالمنعم: الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ أبرزها دعم تكافؤ الفرص

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات إعلامية لها اليوم الثلاثاء، عقب إصدار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى قرارا بتعيينها رئيسا لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربى" : "أود أن أعرب عن خالص تقديرى وسعادتى وتشرفى بثقة السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى بى لتولى هذا المنصب الهام لأول مرة فى تاريخ الإنتاج الحربى الذى أتشرف بكونى واحدة من أبنائه منذ حوالى 24 عاما وتحديدا منذ عام 1998 عندما تم تعيينى كمهندسة قوى كهرباء فى إحدى الشركات التابعة وسوف أبذل قصارى جهدى لأثبت أن هذه الثقة فى محلها والمساهمة فى الإرتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية وقطاع الإنتاج الحربى ككل والذى يتسم بالجدية والانضباط والالتزام وحسن الأداء فى إنجاز المهام التى تحقق الرفعة والتقدم لمصر".

وتابعت أن قرار الوزير بتعيينها فى هذا المنصب - كأول سيدة تتولى رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة - يأتى بهدف تحديث القيادات وإعطاء فرصة للشباب للتطوير وكذا تمكين المرأة وتشجيعها على تولى مختلف المناصب القيادية واقتحام كافة المجالات، منوهة إلى أن الوزير "محمد صلاح" دائما ما يؤكد أن المرأة فى قطاع الإنتاج الحربى عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة فى صنع القرار بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفى إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة.

وشددت على أن تمكين المرأة فى الإنتاج الحربى ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس يتم السعى إلى تعزيزه خاصة فى ضوء التوجيهات الدائمة للوزير الدولة للإنتاج الحربى بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع وفى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى وكذا استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى والارتقاء بالأداء المؤسسى والمساهمة فى دعم الأداء الحكومى واستثمار قدرات وطاقات المرأة لإعداد كوادر جديدة من السيدات والقيادات النسائية وتعزيز مشاركتهن فى قطاعات التنمية وتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صناعة القرار.

وواصلت: "لقد حرصت خلال تدرجى فى المناصب بالإنتاج الحربى على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة أمامى للتدريب واكتساب الخبرات والإبتكار، فبدايتى فى وزارة الإنتاج الحربى كانت من خلال العمل كمهندسة فى إحدى الشركات التابعة بخدمة الصيانة لماكينات الـ CNC وهو عمل غير روتينى مما جعلنى أكتسب خبرات فى مجالات عديدة، وعلى مدار السنوات الأخيرة الماضية وتحديدا عام 2015 تم اختيارى للسفر والالتحاق بدورة "قادة التغيير" فى الصين مع عدد من الزملاء من مختلف الجهات التابعة للوزارة والتى اكتسبت من خلالها خبرات وأفادتنى فى حياتى المهنية والاجتماعية حيث اكتسبت مجموعة من العلوم والمعارف فى الإدارة الحديثة والتعامل مع أدوات القيادة وآليات قيادة التغيير والتى أفادتنى فى خطواتى اللاحقة، ثم عقب انتهاء فترة التأهيل التقيت بوزير الدولة للإنتاج الحربى آنذاك -الدكتور محمد سعيد العصار رحمة الله عليه - أثناء اجتماعه مع الشباب فى إطار الاهتمام بتمكين الشباب فقمت بتقديم العديد من أفكار التطوير وخطط العمل التفصيلية التى ترصد التحديات الموجودة وتضع الحلول العملية لمواجهتها وتعظيم الفرص الموجودة وكيفية الاستفادة منها وتلا ذلك العديد من الاجتماعات وجلسات العمل المتعددة ليتم اختيارى بعدها بحوالى عام للعمل كمساعد للسيد الوزير للتطوير والمتابعة لأصبح بذلك واحدة من ثلاث مساعدين للوزير تم اختيارهم من بين حوالى 200 فرد من أبناء الإنتاج الحربى وكانت تجربة مثمرة للغاية وأصقلت خبراتى ومعرفتى بمختلف ملفات الوزارة وخلال تلك الفترة التى ناهزت الثلاث سنوات قمت باقتراح العديد من خطط التطوير وعملت على متابعة تنفيذها محاولة مواكبة العصر فى الإدارة الحديثة للوصول إلى النموذج الذى نأمله لتحقيق السبيل الأمثل للاستثمارات البشرية والفنية".

وتابعت: "واليوم أتشرف باختيارى -وأنا مازلت فى الأربعينات من عمرى- لرئاسة مجلس إدارة شركة أعتز بها على المستوى الشخصى نظرا لأن أول منتج حربى مصرى بنسبة 100% صنع بداخلها يوم 23/10/1954 ومنذ ذلك الوقت أتخذ هذا اليوم عيدا للإنتاج الحربى وهو ما يشجعنى على الحفاظ على ريادة الشركة وتنفيذ خطط التطوير بها بما يساهم فى ارتقائها بالشكل الذى يليق بمكانة الإنتاج الحربى".

وذكرت أن الشركة "مصنع 27 الحربى" تنتج ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها ولتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة بالشركة يتم تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة مثل المراوح والمحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وشفاطات المصانع والورش وتمتلك الشركة العديد من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مثل المكابس وماكينات الحفر بالشرارة ولف المواتير والمخارط المتطورة.

وعن سبب تفوقها وكفائتها فى العمل تقول المهندسة "دينا عبد المنعم": "أى ملف أقوم بالعمل عليه أنظر إليه وكأنه امتحان لابد أن أحصل فيه على درجة الامتياز، لذلك أبدأ فى البحث والمذاكرة والقراءة عنه جيدا حتى أصل للأساس الذى سأضع بناء عليه خطط وأفكار هذا الملف ومن ثم وضع الأهداف وتحقيق النتائج فى النهاية".

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة "مصنع 27 الحربى" أن إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية هو السبب فى أن تصل إلى هذه المكانة المتميزة فى المجتمع، وأننا نعيش عصرا ذهبيا فى ظل الاهتمام الكبير والبارز الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة فى مختلف المجالات ومساندة حقوقها، ففى عهده استطاعت الحصول على أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحققت مصر طفرة فى تعزيز سبل المساواة بين الجنسين فى العمل ومختلف نواحى الحياة، مشددة على أن المرأة المصرية أثبتتها أنها قادرة على التغيير والقيادة وأنها الكفة التى تزن الميزان، وأن الجمهورية الجديدة بالفعل تعطى مساحة الجميع وتفتح أبواب مختلفة ولأول مرة.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة "مصنع 27 الحربى" أن تعيينها جاء وفقا للكفاءة المهنية وهو ما حرصت على تعزيزه منذ التحاقها للعمل بالوزارة عن طريق مسابقة للتوظيف، قائلة: "أنا سعيدة أنى اليوم أعطى مثالا ونموذجا إيجابيا لابنتي ودليلا على أنه يمكن للمرأة أن تنجح وتتحمل المسئولية وتصل لمختلف المناصب عندما تتفانى فى عملها وتخلص له والأهم أن تصقل مهاراتها وخبراتها بالعلم والتدريب العملى".

ولفتت إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع خطط للتطوير والإرتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية بالشكل الذى يليق بمكانة الإنتاج الحربى، وسيتم السعى لإحياء عدد من الصناعات داخل الشركة وتصنيع منتجات جديدة تلبى احتياجات المواطن المصرى، مع الحرص على تنفيذ توجيهات الوزير بالتكامل مع مختلف شركات الإنتاج الحربى الشقيقة.

وأضافت أنها ستكمل مسيرة رؤساء مجالس الإدارة الذين سبقوها فى تولى رئاسة الشركة والذين كان آخرهم المهندس مدحت شكرى والذى تولى رئاسة مجلس إدارة "27 الحربى" فى الفترة من 19/10/2015 إلى 20/8/2022 والمهندس عبد المنعم هنداوى فى الفترة من 17/2/2015 إلى 8/10/2015.

هذا وإلى جانب الحرص على صقل خبراتها المهنية حرصت المهندسة دينا عبد المنعم كذلك على تعزيز الجانب الأكاديمى فحصلت على ماجستير فى التحكم الآلى عام 2006 كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسورى ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومى فى جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة.