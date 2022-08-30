وليد سليمان : كنت خادم للكيان ..ورحلة حبى للاهلي مستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:33 مساءً - علق وليد سليمان نجم الأهلي علي مظاهرة الحب التي وجدها من جماهير ناديه الليلة خلال مباراة سيراميكا بعد إعلانه اعتزال الساحرة المستديرة .

وقال وليد سليمان عبر حسابه علي فيس بوك :"كم تأثرت حتي البكاء ، وانا اتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيره والجميله التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمة والوفيه.. الان ايقنت من جديد ان للاخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل اموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما : " سهل تعمل فلوس .. والصعب ان تحقق انجازات وتكتب تاريخا ".

لا اصدق ان رحلة 11 عاما مرت وانني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي ، اتذكر حلم الطفوله .. وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا .. اتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للاهلي ".. والحمد لله حققت كل ما كان يفوق احلامي وما لم يخطر في خيالي .. لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سموات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي شرف اعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي ، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ".

رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت كنت فيها " خادم للكيان " وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان .. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد .. اشكركم" .