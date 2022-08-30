محافظ الغربية: إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تابع جهود الوحدات المحلية فى التصدى بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزاله 16 حالة تعد، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة فى استرداد حق الشعب وردع المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.

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