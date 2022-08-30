لأول مرة فى تاريخ الإنتاج الحربى.. تعيين سيدة رئيسة لإدارة إحدى الشركات

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى قراراً بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى).





بدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن المهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية وحصلت على ماجستير فى التحكم الآلى كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسورى ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومى فى جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربى منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة وتدرجت فى المناصب حتى وصلت إلى تولى منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى للتطوير والمتابعة ثم جاء قرار السيد الوزير "محمد صلاح" بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربى) لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وأكد بكر أن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، مشيراً إلى أن الوزير دائماً ما يؤكد على أن المرأة فى قطاع الإنتاج الحربى عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة فى صُنع القرار بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفى إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربى" تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربى مصرى بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم وذلك يوم 23 أكتوبر 1954 والذى أُتخد عيداً للإنتاج الحربى منذ ذلك الوقت، وتنتج الشركة ذخائر الأسلحة الصغيرة بأنواعها ولتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والكفاءات البشرية المتوفرة بالشركة يتم تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة مثل المراوح والمحركات الكهربائية واللوحات الكهربائية وشفاطات المصانع والورش وتمتلك الشركة العديد من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مثل مكبس سباكة بالضغط 420 طن ومكابس هيدروليكية حتى 100 طن بالإضافة إلى ماكينة الحفر بالشرارة وماكينة لف المواتير ومخارط متطورة.