التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال يومين

قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبد الغفار، إن هناك إقبالاً كبيرًا على الجامعات الأهلية وبرامجها الدراسية المختلفة، وسيتم حصر أعداد المتقدمين، وإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال يومين على أقصى تقدير.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رؤساء الجامعات الأهلية سيجتمعون اليوم لمعرفة التفاصيل المرتبطة بالإحصائيات المقدمة للطلاب من خريجى الثانوية العامة ممن تقدموا للجامعات الأهلية هذا العام.
وناشد طلاب الثانوية العامة ممن يريدون التقدم للجامعات الأهلية بسرعة التقدم قبل غلق الباب وإنهاء موعد التنسيق، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تختلف عن تنسيق مثيلتها الحكومية من حيث التوزيع الجغرافى، مما يسمح لأى طالب فى أى محافظة التقدم لاختيار البرنامج الدراسى الذى يرغب فيه.
وأكد أن الدولة تحملت جزءً من تكلفة مصاريف برامج القطاع الطبى والهندسى بالجامعات الأهلية، والطلاب تحملوا جزءً آخر، موضحًا أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة حتى يستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة، وهناك فرص موجودة لطلاب التنسيق بالمرحلة الثالثة فى الجامعات الخاصة، وبعد إعلان تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية سيتم الإعلان عن الأماكن الخالية بالكليات المختلفة والجامعات.
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