محافظ الدقهلية: الدولة تتصدى بكل حزم لأى محاولات للتعدى على الأراضى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مُشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للجهات المختصة وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمركزى المنصورة والمطرية بشأن التصدى الفورى لأعمال البناء المُخالف وكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة. وأكد مختار، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

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