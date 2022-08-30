وزيرة الهجرة تلتقى عددا من ممثلى ورموز ورؤساء الجاليات المصرية

جدة - نرمين السيد - عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى، عددا من اللقاءات بمجموعة من ممثلى ورموز ورؤساء الجاليات المصرية فى عدد من الدول، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن الوزيرة التقت علاء ثابت رئيس الجالية فى ألمانيا، وصالح فرهود رئيس الجالية فى فرنسا، ونشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى فى نيويورك، جون جميل شوقى من أمريكا، بحضور الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب، وكذلك مجدى فلتس، خيرى حسن، ياسر المنسى، من المصريين المقيمين فى إيطاليا، للتشاور حول عدد من احتياجات الجالية المصرية فى هذه البلدان.

و أكدت سها جندى عزم وزارة الهجرة على المضى قدما فى تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية كافة، فى مختلف دول العالم، بهدف الوقوف على احتياجات الجالية بشكل دقيق والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يخدم صالح المواطن المصرى بالخارج مؤكدة وقوف وزارة الهجرة على مسافة واحدة من كافة الكيانات وممثلى الجاليات.

كما ثمنت وزيرة الهجرة الدور الفاعل والمؤثر لرؤساء ورموز الجاليات المصرية بالخارج ودور الدبلوماسية الشعبية ومواقفهم الوطنية فى مختلف المناسبات، لدعم القضايا الوطنية، والترويج لرؤية الدولة للمصرية بالخارج، مشيرة إلى أهمية مؤتمر الكيانات الذى يعقد سنويا ويعد محفلا سنويا لجمع المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم وطرح أفكارهم البناءة.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية التواصل مع الوزارة ودورها فى الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بالجاليات، موضحة حرص فريق العمل بالوزارة على سرعة الرد على أى استفسار ومواجهة التحديات التى تعرض على المسئولين، وحل أى مشكلات تتعرض لها الجاليات المصرية فى أى دولة.

شهدت هذه اللقاءات التشاور حول عدد من احتياجات الجالية المصرية فى كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكذلك نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للعمل على تلبية هذه الاحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتم توجيه دعوة الوزيرة للمشاركة فى معرض تصدير العقارات والترويج لمجالات الاستثمار والمزمع إقامته الشهر القادم فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية وزارتى الهجرة والإسكان، بهدف تشجيع المصريين للاستثمار فى سوق العقارات المصرى.

كما طالب رموز الجاليات بتعزيز التواصل مع الاتحادات والكيانات ومزيد من التيسيرات لأبناء الجيلين الثانى والثالث فيما يخص استخراج الأوراق الثبوتية المصرية، مشيدين بما تقوم به وزارة الهجرة لتعزيز التواصل مع الجاليات.

كما أكدوا حرصهم على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، مؤكدين أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى مختلف المجالات وأنهم يحرصون على تأكيد الصورة الإيجابية فى كل المحافل بالخارج.