مؤتمر صحفي لروي فيتوريا غدًا الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:35 مساءً - يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى مؤتمر صحفي في الواحدة ظهر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر .

كشف محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن روي فيتوريا سيتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر سبتمبر المقبل و موعد انطلاقه والوديات الخاصة بالفريق ، ورؤيته خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ، وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالى روى فيتوريا، لمباريات الدورى فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم فى شهر سبتمبر المقبل.

وقام فيتوريا، بزيارة أندية الدورى الممتاز مؤخرا، والتقى مع الأجهزة الفنية، واجتمع مع مواطنيه جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، ويكاردو سواريش المدير الفنى للأهلي، ونونو ألميدا المدير الفنى لفاركو.