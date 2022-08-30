السفير الهندى: استضافة مصر لمؤتمر المناخ تعنى قدرتها على لعب دور عالمى حاسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:35 مساءً - أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، علي قوة العلاقات بين البلدين، والتي عززتها زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في أكتوبر 2015 وفي سبتمبر 2016 وأعطت مزيدًا من الزخم لعلاقات الأخوة والود مع مصر، لافتا إلى أن مبادرة مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP-27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022 تمثل استعداد مصر وقدرتها على لعب دور حاسم فى القضايا ذات الاهتمام العالمي، وستشارك الهند بوفد كبير في مؤتمر المناخ، وستعمل عن كثب من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

وأشار سفير الهند، خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات المصرية الهندية الدبلوماسية الممتدة، إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنسبة 75٪ في عام 2021-2022 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق محققا 7.26 مليار دولار أمريكي.

وأضاف السفير الهندي، أن الأرقام التجارية تظهر لأول شهرين في هذه السنة المالية استمرار النمو، حيث تقوم حوالي 50 شركة هندية بالعمل في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.15 مليار دولار في قطاعات مثل: الملابس والزراعة والكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة وغيرها. وبشكل عام، توفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38000 مصري، موضحا أن الشركات الهندية العاملة في مصر تقوم بضخ استثمارات إضافية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتمامًا بمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، بما في ذلك مذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمتها شركة Renew-Power لاستثمار 8 مليارات دولار في مصر.

ولفت أجيت إلي قيام أكثر من عشرة وفود تجارية تضم حوالي 300 شركة هندية بزيارة مصر خلال العام الماضي، للمشاركة في المعارض التجارية وإجراء المحادثات التجارية، كما قامت السفارة بتفعيل الآليات المؤسسية من خلال عقد الدورة الخامسة لاجتماعات "اللجنة التجارية الهندية-المصرية المشتركة" والدورة الخامسة لمجلس الأعمال المشترك خلال يوليو 2022 لبحثأوجه التعاون الثنائي من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال اجيت جويتيه: "عام 2022 يكتسب أهمية خاصة حيث نحتفل بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، وتعتزم البلدان تنظيم عدد من الفعاليات لإحياء هذه المناسبة. فمن المقرر أن نقوم بتنظيم الدورة القادمة من مهرجان "الهند على ضفاف النيل" خلال أكتوبر 2022. ويضم المهرجان عروضاً لأشكال الرقص الهندي الكلاسيكي المختلفة إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الخاصة بالمأكولات الهندية واليوجا والأفلام الهندية. ونتوقع أن تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية نمواً ملحوظاً خلال المستقبل القريب مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين بلدينا والتي تعود إلى آلاف السنين".