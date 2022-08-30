الأهلى يُنهى الدورى برباعية نظيفة فى سيراميكا ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:35 مساءً - حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي عرضاً قوياً في مباراة سيراميكا ونجح في تحقيق فوز عريض في "ختام المسابقة" ويرفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة ويبقي في المركز الثالث فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 37 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.

سجل رباعية الأهلي ،أحمد سيد غريب ، رامي ربيعة ، لويس ميكيسوني ورأفت خليل.الشوط الأول

لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة هجوم من الفريقين وفرض الأداء المتحفظ نفسه وأختفت الخطورة على المرمى وأن كانت هناك محاولات متباعدة من جانب عبد القادر وميكيسوني وأحمد سيد غريب في الأهلي ، ومن جانب باسم مرسي ومصطفى ميسي وشادي حسين.

بمرور الوقت ينشط أداء الفريقين بحثاً عن هدف أول وحاول الأهلي زيادة النزعة الهجومية لكن "اللمسة الأخيرة" من جانب خط الهجوم وتحديداً أحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر منعت الأحمر من التسجيل ، ونفس الأمر بالنسبة لفريق سيراميكا الذي وصلت أكثر من كرة لـ شادي حسين وباسم مرسي لكنهما فشلا في التسجيل على مدار أول 30 دقيقة.

وتعرض مصطفى شوبير لأصابة وتم إجراء إسعافات أولية له في الملعب بمعرفة الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق وأستكمل الحارس الصاعد المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج.

وشهدت الدقيقة 35 تسجيل الأهلي الهدف الأول عن طريق أحمد سيد غريب الذي أستغل تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر وسدد الكرة على يمين حارس سيراميكا عامر عامر ، وبعد الهدف نشط أداء سيراميكا وسدد محمد إبراهيم كرة قوية مرت بجوار القائم كما تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من شادي حسين في نهاية الشوط الأول.الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب سيراميكا الذي ضغط بحثاً عن هدف التعادل وسط تراجع من الأحمر الذي هدأ لاعبيه بإستثناء بعض الهجمات المُتباعدة ، وتوقفت المباراة بسبب إصابة محمود البدري وخروجه خارج الملعب لتلقي العلاج وخرج البدري وشارك بدلاً من صالح جمعة.

وتعرض أحمد سيد غريب للعرقلة داخل منطقة جزاء سيراميكا وبعدما أحتسب الحكم أحمد جمال ركلة جزاء عاد إلى تقنية الفار للتأكد من ضربة الجزاء وأكدت تقنية الفار صحة قرار الحكم الذي قام أيضاً بطرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا الذي شارك في الدقيقة 46 بدلاً من محمد حسن.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 68 من ضربة جزاء ، وواصل الأهلي الضغط بعد هدف ربيعة وسجل الهدف الثالث عن طريق ميكيسوني في الدقيقة 72 الذي أحسن التعامل مع تمريرة جيدة من كريم فؤاد وراوغ حارس سيراميكا وأودعها في الشباك.

وشارك الحارس الصاعد حمزة علاء بدلاً من مصطفى شوبير ،وسجل البديل رأفت خليل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 78 ، وبعد الهدف واصل الأحمر السيطرة على مجريات المباراة ، واستمر الأداء من حيث السيطرة الحمراء والتراجع في سيراميكا لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

فيما ضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .