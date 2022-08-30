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هشام آمنة يتابع استمرار مناقشة الخطة الاستراتيجية للتنمية الحضرية في أفريقيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:34 مساءً - تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فاعليات اليوم الثاني لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و المعنية بموضوعات الخدمة العامة ، والحوكمة المحلية واللامركزية ، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية، والمنعقدة فى الفترة من ٢٩ -٣١ اغسطس٢٠٢٢.

واستمرت فعاليات جلسة العمل الخاصة بالتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية ، و التى ناقش خلالها الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، خطة العمل الاستراتيجية للمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية ، التي ستنتهجها الدول الافريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية ، لتطوير وتنفيذ خطط العمل في إطار اقليمى متسق ، بالاضافة الى دعم الدول الأعضاء فى تطوير خطط عمل وطنية يتم دمجها فى برامج التنمية الحضرية الوطنية ، لضمان استدامة التنمية فى جميع بلدان و مدن القارة .

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم خلال جلسة العمل الي ضرورة التعاون و التنسيق مع شركاء التنمية ، و الاسترشاد بالنماذج الحضرية الناجحة مثل نموذج تطوير المناطق العشوائية فى مصر ، و الاستفادة من ايجابياتها و تلافى سلبياتها ، لدورها الهام في الاسراع بتحقيق التنمية الحضرية ، مع تطوير سياسات وآليات تدريب و بناء قدرات العاملين فى مجال التطوير الحضري من خلال ورش العمل المتخصصة لتحسين الأداء المهني ، واكسابهم العديد من المهارات في هذا المجال لافتا إلى أن تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء سيسهم فى تعزيز نظم التنمية الحضرية في أفريقيا ، و مواجهة التحديات والعقبات بالمراكز الحضرية والريفية وتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين ، و تحقق تنمية متوازنة وشاملة .

و ناقش الحضور إعداد قانون نموذجي كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الأفريقى بشأن التنمية الحضرية و البشرية فى أفريقيا بالتنسيق مع المنظمات الوطنية و الإقليمية والدولية العاملة فى هذا المجال ، كما تم مناقشة اقتراح انشاء منصة إلكترونية لتسهيل عملية نقل وتبادل الخبرات والمعلومات لدول القارة ، و إعداد قواعد بيانات موحدة ، و مرصد افريقي موحد ، للمساعدة فى متابعة آخر المستجدات ورصد جميع التطورات في مجال التنمية الحضرية و المستوطنات البشرية.

و طالب عبد الحليم بإضافة بند خاص بإتاحة تمويل خاص للبنية التحتية قبل الانتهاء من صياغة رؤية التنمية الحضرية الإفريقية ، لتتمكن الدول الافريقية من التوسع العمراني وتنفيذ مشروعات التنمية الحضرية بصورة اكثر مرونة .

وأضاف انه تم الاتفاق خلال جلسه العمل على عقد منتدي حضري لأفريقيا ، كحدث تحضيري قبل استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي ٢٠٢٤ ، لتوحيد اجندة القارة الافريقية ، كما تم الاتفاق علي تنظيم يوم للمستوطنات البشرية للقارة الافريقية يتم عقده سنويا ، للتركيز علي قضايا التنمية العمرانية المستدامة بالقارة و عرض الممارسات الجديدة في هذا المجال.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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