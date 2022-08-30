هشام آمنة يتابع استمرار مناقشة الخطة الاستراتيجية للتنمية الحضرية في أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:34 مساءً - تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فاعليات اليوم الثاني لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و المعنية بموضوعات الخدمة العامة ، والحوكمة المحلية واللامركزية ، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية، والمنعقدة فى الفترة من ٢٩ -٣١ اغسطس٢٠٢٢.

واستمرت فعاليات جلسة العمل الخاصة بالتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية ، و التى ناقش خلالها الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، خطة العمل الاستراتيجية للمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية ، التي ستنتهجها الدول الافريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية ، لتطوير وتنفيذ خطط العمل في إطار اقليمى متسق ، بالاضافة الى دعم الدول الأعضاء فى تطوير خطط عمل وطنية يتم دمجها فى برامج التنمية الحضرية الوطنية ، لضمان استدامة التنمية فى جميع بلدان و مدن القارة .

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم خلال جلسة العمل الي ضرورة التعاون و التنسيق مع شركاء التنمية ، و الاسترشاد بالنماذج الحضرية الناجحة مثل نموذج تطوير المناطق العشوائية فى مصر ، و الاستفادة من ايجابياتها و تلافى سلبياتها ، لدورها الهام في الاسراع بتحقيق التنمية الحضرية ، مع تطوير سياسات وآليات تدريب و بناء قدرات العاملين فى مجال التطوير الحضري من خلال ورش العمل المتخصصة لتحسين الأداء المهني ، واكسابهم العديد من المهارات في هذا المجال لافتا إلى أن تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء سيسهم فى تعزيز نظم التنمية الحضرية في أفريقيا ، و مواجهة التحديات والعقبات بالمراكز الحضرية والريفية وتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين ، و تحقق تنمية متوازنة وشاملة .

و ناقش الحضور إعداد قانون نموذجي كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الأفريقى بشأن التنمية الحضرية و البشرية فى أفريقيا بالتنسيق مع المنظمات الوطنية و الإقليمية والدولية العاملة فى هذا المجال ، كما تم مناقشة اقتراح انشاء منصة إلكترونية لتسهيل عملية نقل وتبادل الخبرات والمعلومات لدول القارة ، و إعداد قواعد بيانات موحدة ، و مرصد افريقي موحد ، للمساعدة فى متابعة آخر المستجدات ورصد جميع التطورات في مجال التنمية الحضرية و المستوطنات البشرية.

و طالب عبد الحليم بإضافة بند خاص بإتاحة تمويل خاص للبنية التحتية قبل الانتهاء من صياغة رؤية التنمية الحضرية الإفريقية ، لتتمكن الدول الافريقية من التوسع العمراني وتنفيذ مشروعات التنمية الحضرية بصورة اكثر مرونة .

وأضاف انه تم الاتفاق خلال جلسه العمل على عقد منتدي حضري لأفريقيا ، كحدث تحضيري قبل استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي ٢٠٢٤ ، لتوحيد اجندة القارة الافريقية ، كما تم الاتفاق علي تنظيم يوم للمستوطنات البشرية للقارة الافريقية يتم عقده سنويا ، للتركيز علي قضايا التنمية العمرانية المستدامة بالقارة و عرض الممارسات الجديدة في هذا المجال.