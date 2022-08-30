محافظ دمياط تتابع سير العمل بمستشفى عزبة البرج المركزى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، مستشفى عزبة البرج المركزى، للوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتفقدت المحافظ قسمى الاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفى، لمتابعة خطة التعامل مع الحالات المترددة على المستشفى، كما تواصلت مع عدد من المرضى واستمعت إلى شكواهم ومطالبهم، مؤكدة أنه سيتم التوجيه فورا بتلبية تلك المطالب.