الكلية الحربية تستقبل وفد الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت الكلية الحربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، زيارة لوفد من المشاركين فى فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من مختلف كليات وأقسام الإعلام بواقع 36 جامعة حكومية وخاصة ودولية وأهلية وأكاديمية ومعهد.





وبدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمى عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور، أعقبه زيارة متحف الكلية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية. وشاهد الوفد مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضاً للياقة البدنية داخل ميادين اللياقة المطورة وميادين تطعيم المعركة، عكست مدى ما إكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام، كما قام الوفد بزيارة مضمار الفروسية والقبة السماوية، وتفقد معرضا للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية. واختتمت الجولة بإلقاء محاضرة عن جهود القوات المسلحة فى حماية أمن واستقرار الوطن، لتعريف القيادات الشبابية الإعلامية بدور القوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى المصرى، وكم التضحيات التى قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية. وأعرب الوفد عن امتنانهم بما شاهدوه بالكلية الحربية وتاريخها الذى يدعو للفخر دائما، مشيدين بدور الكلية فى إعداد طلابها وذلك فى تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية والإعلامية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية.

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