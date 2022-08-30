زراعة الوادى الجديد: البدء فى جنى محصول القطن بمركز الفرافرة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى اليوم الثلاثاء، إنه تم البدء فى جنى محصول القطن بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا الموسم 1346.6 فدان منها 1250 فدانًا بالعوينات، 94.6 فدان بمركز الفرافرة، و2 فدان بمركز بلاط.





وأضاف "المرسى" -فى تصريح- إنه شهد جنى محصول القطن بالفرافرة، بحضور رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن الدكتور سامى بدر، ومدير إدارة الفرافرة المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب، وتم زراعة صنف "جيزة 95"، وحالة المحصول جيدة خلال الجنية الأولى ومبشرة بإنتاجية عالية والجنية الثانية بعد 45 يوما، ويقوم المزارعون وأبناؤهم بجنى المحصول تعمهم سعادة وفرحة عارمة. وأشار إلى أنه فى ظل التعاون بين مديرية الزراعة ومعهد بحوث القطن ومعهد بحوث الإرشاد تم زراعة مساحات القطن بالمحافظة هذا الموسم وخاصة فى ظل التغيرات المناخية الراهنة، وعلاج ظاهرة الربط المبكر والاهتمام بتقليل فترات الرى، ورش البوتاسيوم وتوصيات مكافحة الآفات. وأضاف أن معهد بحوث القطن للتقييم الإقليمى يحدد السياسة الصنفية وساهم فى متابعة المحصول مما انعكس أثره الإيجابى على إنتاجية الفدان.

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