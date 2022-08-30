«2 كفاية» سلاح الدولة للحد من الزيادة السكانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع "2 كفاية":- يذكر أن المشروع تم إطلاقه فى مايو 2018 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان. يستهدف "2 كفاية" ما يقرب من مليون سيدة فى المحافظات الأكثر فقرا والأعلى فى معدلات الخصوبة "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، بالإضافة إلى حى الأسمرات.

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