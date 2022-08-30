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فيديو .. رامى ربيعة يضيف الهدف الثانى للاهلى في سيراميكا من ركلة جزاء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:33 مساءً - أحرز رامى ربيعة مدافع فريق الاهلى الهدف الثانى لفريقه بمرمى سيراميكا في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الاهلى و السلام ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من :  عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا : محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا  - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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