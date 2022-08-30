بعد مرور 60 دقيقة.. سيراميكا يبحث عن هدف التعادل أمام الاهلي فى ختام مباريات الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:33 مساءً - علي الرغم من مرور 60 دقيقة من مباراة الاهلي وسيراميكا المقامة حالياً على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز، إلا أن النتجية لاتزال هي تقدم الأحمر بهدف نظيف.

لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة هجوم من الفريقين وفرض الأداء المتحفظ نفسه وأختفت الخطورة على المرمى وأن كانت هناك محاولات متباعدة من جانب عبد القادر وميكيسوني وأحمد سيد غريب في الأهلي ، ومن جانب باسم مرسي ومصطفى ميسي وشادي حسين.

بمرور الوقت ينشط أداء الفريقين بحثاً عن هدف أول وحاول الأهلي زيادة النزعة الهجومية لكن "اللمسة الأخيرة" من جانب خط الهجوم وتحديداً أحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر منعت الأحمر من التسجيل ، ونفس الأمر بالنسبة لفريق سيراميكا الذي وصلت أكثر من كرة لـ شادي حسين وباسم مرسي لكنهما فشلا في التسجيل على مدار أول 30 دقيقة.

وتعرض مصطفى شوبير لأصابة وتم إجراء إسعافات أولية له في الملعب بمعرفة الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق وأستكمل الحارس الصاعد المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج.

وشهدت الدقيقة 35 تسجيل الأهلي الهدف الأول عن طريق أحمد سيد غريب الذي أستغل تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر وسدد الكرة على يمين حارس سيراميكا عامر عامر ، وبعد الهدف نشط أداء سيراميكا وسدد محمد إبراهيم كرة قوية مرت بجوار القائم كما تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من شادي حسين في نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب سيراميكا الذي ضغط بحثاً عن هدف التعادل وسط تراجع من الأحمر الذي هدأ لاعبيه بإستثناء بعض الهجمات المُتباعدة.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا : محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37