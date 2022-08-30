وزير الصحة والسكان يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل لمناقشة سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:32 مساءً - وزير الصحة يتابع مع شركة وادي النيل خطط تطوير ورفع كفاءة المنشآت المدرجة للعمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وزير الصحة يثمن الجهود المبذولة من الشركة لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية بكافة المحافظات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لشركة وادي النيل على التعاون المستمر مع وزارة الصحة، مثمناً الجهود المبذولة في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير وتجهيز سيارات الإسعاف بجودة وكفاءة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطط العمل الخاصة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية ونقاط وسيارات الإسعاف بالمحافظات، فضلاً عن خطط تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت المدرجة للعمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تتم وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز الخاصة بالمشروعات الجاري العمل بها بجميع المحافظات، لافتاً إلى عقد الاجتماعات الدورية بين المسؤولين من وزارة الصحة وشركة وادي النيل لمتابعة العمل والتأكد من انتظامه بكافة المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة، فضلاً عن تذليل التحديات والعقبات التي تواجه منظومة العمل.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير خلال الاجتماع على الالتزام بمنظومة الصيانات الدورية للمنشآت الصحية ونقاط وسيارات الإسعاف، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وسلامة التجهيزات للسيارات، لضمان استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المهندس هاني ضاحي، حرصه على تلبيه احتياجات كافة نواحي القطاع الصحي، مثمناً التعاون المشترك بين الوزارة وشركة وادي النيل في عدد من مشروعات المنظومة الصحية، بما يدعم الارتقاء بالخدمات المقدمة للمريض المصري.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والمهندس عاطف عيسى، رئيس قطاع مشروعات الصحة بشركة وادي النيل.