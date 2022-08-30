محافظ الدقهلية: المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية تطوير المستشفيات

جدة - نرمين السيد - أعرب محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، عن سعادته الكبيرة لما يقدم من خدمة طبية متميزة للمواطنين بمختلف مستشفيات ميت غمر سواء بمستشفى ميت غمر العام أو دماص المركزى أو مركز الكبد وجراحات الجهاز الهضمى، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية البناء والتنمية، التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها تطوير المستشفيات.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز ومدينة ميت غمر، اليوم الثلاثاء، لافتتاح عدد من المدارس، وتفقد عدد من المنشآت الطبية، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب يسرى المغازى والنائب أحمد الألفى والنائب محمود العزب والنائبة جيهان بيومي، ورئيس مركز ومدينة ميت غمر عمرو فكرى. وتفقد المحافظ مركز "دماص" للكبد وجراحات الجهاز الهضمى، والذى بلغت تكلفته 55 مليون جنيه، والمكون من 4 طوابق على مساحة 1200 متر مربع؛ لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، حيث تفقد أقسام الأشعة المقطعية ومناظير الجهاز الهضمى والعناية المركزة والقسطرة وبنك الدم التخزينى ومعمل الدم والصيدلية. كما تفقد المحافظ مستشفى "دماص" المركزى "ب"، والتقى المرضى والمواطنين، موجها بتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة صيانة المصعد الخاص بالمستشفى بالمشاركة مع المجتمع المدنى، لحين الانتهاء من صيانة كافة المصاعد تحت إشراف مديرية الإسكان بالدقهلية.

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