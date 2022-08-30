رئيس "إينى" الإيطالية: مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية بقطاع إنتاج الطاقة وتصديرها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:24 مساءً - أعرب رئيس شركة "إينى" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي عن اعتزازه بالاكتشافات التي تحققت تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعى المصري، مما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية بقطاع إنتاج الطاقة وتصديرها في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول وعدد من مسئولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالى والمستقبلي في مصر بمجالات الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.