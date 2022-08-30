عاجل- تفاصيل لقاء السيسى برئيس شركة إينى الإيطالية لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض

نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلى فى مصر بمجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بمختلف أنواعها.

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معربا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معربا عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إينى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، ما كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، ما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.

واستعرض الوزير طارق الملا، تطورات المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة فى كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا، وهو القطاع الذى حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية فى منطقة البحر المتوسط، فى إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

كما استعرض كذلك رئيس شركة إينى المخطط المتكامل للتعاون مع مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف لإنتاج حوالى 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.