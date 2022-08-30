وزير التعليم العالى يبحث علاقات التعاون العلمى والبحثى مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد لطيف قائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، وجه السفير التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنيا لسيادته دوام التوفيق، مؤكدا حرص بلاده على استمرار دعم علاقات التعاون مع مصر التى اتسمت بالقوة والمتانة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير عمق علاقات التعاون مع بيلاروسيا، مشيدا بالعلاقات الإستراتيجية والتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرا إلى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا فى كافة المجالات، خاصة التعليم العالى والبحث العلمى، متمنيا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية التعاون مع بيلاروسيا فى مجال التعليم التكنولوجى، فى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم التكنولوجى فى مصر، لافتا إلى إمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية فى مصر ونظيرتها البيلاروسية فى التخصصات الجديدة التى تطرحها الجامعات التكنولوجية المصرية؛ لإعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

ومن جانبه، أشار السفير البيلاروسى إلى التعاون مع جامعة بنى سويف التكنولوجية، فضلا عن التعاون خلال الفترة المقبلة مع الجامعات التكنولوجية الجديدة كجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

وأشاد السفير بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مشيرا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى تزايد حجم التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية مؤخرا، مستعرضا مجالات التعاون مع جامعات عين شمس، والقاهرة، وحلوان، وكفر الشيخ، ومنها الطب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيرها، فضلا عن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى فى العديد من الأنشطة والمشروعات البحثية.

وفى ختام اللقاء، وجه السفير البيلاروسى الدعوة للسيد الوزير لزيارة الجامعات البيلاروسية، والتباحث حول إمكانية التعاون بينها وبين نظيرتها المصرية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات، منها: إمكانية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعات مصر وبيلاروسيا، والتعاون فى المجالات البحثية المختلفة، وزيادة عدد المنح المقدمة من الجامعات البيلاروسية، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الجمهورية لرؤساء مؤسسات التعليم العالى ببلاروسيا والمجلس الأعلى للجامعات.