وزير العدل يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وقدم وزير العدل، التهنئة إلى المستشار عزت أبو زيد ، بمناسبة قرب اكتمال عطاء نهاية أغسطس الجارى بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية على الأصعدة كافة، متمنيًا دوام التوفيق وموفور الصحة.

ومن جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، على بالغ التقدير وعميق الشكر المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل، لكل الدعم اللامحدود الذى قدمه ويقدمه للنيابة الإدارية، والذى كان له بالغ الأثر فى تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية واستحداث مقرات لها على مستوى الجمهورية وتدريب وصقل مهارات أعضاء النيابة لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة المقدس.

وفى نهاية اللقاء، قام كلٍ من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.