جامعة أسيوط: الأحد المقبل بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وقال القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، إنه سيتم الأحد المقبل بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة والمعاهد للعام الجامعى "2022 - 2023"، وسوف يستمر حتى 5 أكتوبر القادم.

وأشار المنشاوى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى اتخاذ الجامعة كافة الاستعدادات اللازمة والتأكيد على تواجد الأطباء المختصين وهيئة التمريض اللازمة والعمل على تذليل العقبات أمام كافة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم؛ لضمان حسن سير إجراءات الكشف الطبى بسهولة وانتظام.

وأضاف أنه يتم تسليم الطلاب الجدد استمارات الكشف الطبى بمقر كل كلية وتحديد مكان توقيع الكشف الطبى بصالات الامتحانات بالحرم الجامعى مع ضرورة الالتزام الطلاب بالأيام المحددة لكل كلية.

وأوضح أنه سيبدأ الكشف الطبى الأحد المقبل لطلاب كلية الطب، والاثنين 5 سبتمبر لطلاب كليتى طب الأسنان والطب البيطرى، و6 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، و7 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة، والخميس 8 سبتمبر لطلاب كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة، و11 سبتمبر لطلاب كلية العلوم، و12 سبتمبر لطلاب كلية رياض الأطفال، و13 و14 سبتمبر لطلاب كلية التجارة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بطلاب كلية الحقوق فمن المقرر أن يبدأ الكشف الطبى يومى 15 و18 سبتمبر، أما 19 سبتمبر لطلاب كلية التربية "شعبة عامة"، و20 سبتمبر لطلاب كلية التربية "باقى الشعب"، و21 سبتمبر لطلاب كلية التربية الرياضية، و22 و25 سبتمبر لطلاب كلية الآداب.

وتابع أنه تم تحديد 26 سبتمبر لطلاب كليتى الزراعة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، و27 سبتمبر لطلاب كلية التمريض، و28 سبتمبر لطلاب كلية التربية النوعية، و29 سبتمبر لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، و2 أكتوبر القادم لطلاب المعهد الفنى للتمريض، وسيتم إجراء الكشف الطبى لطلاب التخلفات فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر.