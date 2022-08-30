المنظومة التعليمية.. جهود التطوير لا تتوقف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال استقباله الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

فى الفيديوجراف التالى يرصد "متبدا" أهم جهود الدولة فى هذا الصدد.

وأشار مدبولى، إلى جهود الحكومة فى التوسع فى إقامة المزيد من مدارس النيل، وكذا المدارس اليابانية، تعظيماً للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة، مشددا على اهتمام الدولة بملف التعليم الفنى، وحرصها الشديد على بذل المزيد من الجهود لتطويره، والنهوض بمستوى الخريجين، بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، بما يدعم قطاع الصناعة فى مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لما عقده من اجتماعات ولقاءات، خلال الأيام الماضية، مع عدد من مسؤولى الوزارات والجهات المعنية، وكذا القيادات التعليمية على مختلف المستويات، لبحث سبل الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية، مشيراً فى هذا الإطار إلى الاجتماع الذى عقده مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد.