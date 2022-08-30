عاجل- رئيس إينى الإيطالية: مصر من الدول الرئيسية فى إنتاج الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس إينى الايطالية يعرب عن اعتزازه بالاكتشافات التى تحققت تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، مما كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى.





وأضاف أن ذلك جعل مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة وتصديرها، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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