محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية لمحطة مياه الترامسة النقالى

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى بيان - إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة الترامسة النقالى من 50 لترًا / ثانية إلى 75 لترًا / ثانية، بتكلفة 8 ملايين جنيه لخدمة أكثر من 30 ألف مواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير مياه الشرب النقية للمواطن القنائى، باعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.

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