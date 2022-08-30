ميكيسونى وغريب فى تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا بختام الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:27 مساءً - أعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا التي تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، على ‏استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة كلاً من :

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.