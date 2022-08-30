اعتماد قسم جراحة المسالك بمركز 30 يونيو بالإسماعيلية ضمن «الزمالة المصرية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد قسم جراحة المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية.





وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن اعتماد قسم جراحة المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولى للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، يهدف إلى التدريب والتعليم الطبى للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية لاستمرارية الارتقاء بمستواهم المهنى، ويتيح الفرص للأطباء للحصول على الدراسات العليا، مما يسهم فى رفع كفاءة الأداء لمواكبة التطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتابع: أن مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، يعد من أكبر القلاع الطبية لعلاج الأمراض المختلفة فى تخصصات الكُلى والمسالك البولية، لافتًا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية.

ولفت السبكى، إلى ضرورة مواصلة ومتابعة اعتماد جميع الأقسام الطبية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، باعتبارها أهم ركن فى استدامة التعليم الطبى بمنظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار فى العنصر البشرى كأهم وأثمن مورد فى المنظومة الطبية يضمن استثماره توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.