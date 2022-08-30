«معلومات الوزراء» يناقش مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بقطاع السياحة والفنادق

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، وذلك عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلى القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وشهدت الجلسات وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء 23 قطاعا، وهى: الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء ومياه الشرب والصرف الصحى والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والأثاث والأخشاب والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وفى الجلسة الختامية، ناقش المشاركون أهم متطلبات النهوض بأداء قطاع السياحة والفنادق، وقال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة للفنادق، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعد خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبى كأحد مستهدفات الحكومة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة يؤثر بشكل سريع جدا على زيادة العوائد المالية والاجتماعية للدولة.

وأكدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث"، أن هناك شراكات مختلفة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة عددا من الفنادق، يتم إدارتها بمشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبى، مؤكدة على انفتاح الشركة على التوسع فى مختلف أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، باستثناء الفنادق التاريخية المملوكة للدولة، والتى أكدت على استمرار دور الدولة بشأنها، من خلال صيانتها وتنميتها والحفاظ عليها كتراث تاريخى وأثرى.

وأيدها محمد أيوب، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأكد استمرار دور الدولة بشأن فنادقها ذات البعد التاريخى والتراث المعمارى المتميز، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لعقد أى شراكات مع الدولة فى أى مجال آخر.

ووصفت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بأنها بمثابة رسالة طمأنة حول دعم الدولة لتوسع القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى قطاع السياحة والفنادق، خاصة أن القطاع الخاص أثبت نجاحه فى النشاط السياحى منذ عقود، مشيرة إلى أن شركات الصوت والضوء فى مصر هى أحد الأصول التى يمكن طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص فى إدارتها وتطويرها، ونقل التقنيات الحديثة إلى مختلف خدماتها.

وقال مصطفى النجار، رئيس شركة "اشتى" للاستثمارات السياحية، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعيد الدولة المصرية للتوجه العالمى السائد بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، مع وضع ضوابط وقواعد حاكمة لعقود الإدارة بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان تحقيق المستهدف من تلك المشاركة، مشيرا إلى أهمية طرح الشركات العامة بالبورصة لزيادة استثماراتها.

ومن جانبه، أكد المستشار فهر عبد العظيم، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية، على مدى الحاجة لتشكيل لجنة من خبراء القانون والإدارة والاقتصاد وغيرها، لوضع نموذج موحد لعقود الإدارة اللازمة لضبط المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى ظل وجود نماذج عالمية ثابتة يمكن الاستعانة بها فى ذلك الإطار، مع مراجعة كافة اتفاقيات التبادل التجارى بين مصر ودول العالم، باعتبارها جزء من المرجعية القانونية لوضع نماذج العقود الموحدة.

وأشاد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بحرص وثيقة "سياسة ملكية الدولة" على النص على مبادئ الحياد التنافسى كرسالة طمأنة مهمة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، مع وضع قواعد تضمن الرقابة على مدى كفاءة مستويات الأغذية المقدمة داخل وخارج المنشآت السياحية، كأحد العوامل المطلوبة لزيادة جذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.

وقال أيمن عبد العزيز، المدير التنفيذى للشركة العالمية للاستثمارات السياحية، إن أنشطة قطاع السياحة تحتاج إلى استمرار جهود جذب المستثمر الأجنبى الاستراتيجى، باعتباره الأقدر على النهوض بالأداء لخبراته الفنية فى القطاع، أكثر من المشاركة مع القطاع الخاص فى جوانب التمويل فقط.

وأشار أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص فى السياحة قد لا يكون هدفها الوحيد تحقيق العوائد والربحية، ولكن تعظيم القيمة السوقية للأصول والكيانات أيضا، وهو ما يتوافق مع أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مضيفا أنه لابد من بدء الدولة فى الاستثمار فى المجالات غير الجاذبة حاليا للقطاع الخاص، أو الأنشطة كثيفة الاستثمار، لتشجيع جذب القطاع الخاص إليها لاحقا.

وفيما أشار النائب عماد الدرجلى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى الخريطة السياحية المصرية، وما تحمله من فرص استثمارية ضخمة وجاذبة لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت النائبة نى نتر أوزوريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحى تمكنها من زيادة أنشطتها، مع إعادة النظر إلى تسعير أراضى النشاط السياحى، وهو ما أكده النائب سليمان عطيوى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والذى أشار إلى التجربة السياحية الناجحة فى مدينة "شرم الشيخ"، والتى أصبحت مقصدا سياحيا عالميا، بعد زيادة حوافز الاستثمار داخلها، بشكل يمكن تكراره فى باقى المدن الساحلية المصرية.