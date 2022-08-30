محافظ الجيزة يتابع رصف وتطوير شوارع بالوراق والعمرانية والهرم (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطط رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع؛ لتيسير الحركة المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية؛ للتسهيل على المواطنين.





وتابع محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أعمال رصف وتطوير وإنارة ورفع كفاءة ميدان الحسينية وقطاع الطريق بمطلع ومنزل كوبرى العمرانية؛ لتسهيل حركة سير المركبات وعدم إعاقه الحركة المرورية. واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع الغاز بحى الوراق، والذى تم الانتهاء من رصفه وطلاء الأرصفة وتطوير أرصفة المشاة وتشجير الطريق. وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق فى تنفيذ طبقة الأساس والطبقة الرابطة بطريق المريوطية فى القطاع بين الهرم وفيصل فى إطار خطة التطوير الشاملة التى يشهدها القطاع بالكامل للارتقاء بالمظهر الحضارى للطريق. وتابع محافظ الجيزة، جهود رصف وتطوير شارع الثورة إحدى متفرعات طريق اللبينى بحى الهرم، استكمالا لجهود رفع كفاءة متفرعات الطريق لتحسين الحركة المرورية. ووجه أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها.

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