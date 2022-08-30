عاجل.. السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول، وعدد من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





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