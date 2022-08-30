الإحصاء: انخفاض معدل الإنجاب فى 2021 لـ2.85 طفل لكل سيدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت نتائج المسح، انخفاض معدل الإنجاب الى 2.85 طفل لكل سيدة مقابل 3.5 فى عام 2014 وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة مما يساهم فى تحقيق الأهداف القومية لضبط النمو السكانى.

وقال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى إن النتائج كشفت انخفاض وفيات الأطفال (1-4)سنوات لتصل الى 3 طفل لكل 1000 مولود مقابل 5 فى 2014، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع مستوى الأنيميا للأطفال أقل من خمس سنوات لتصل إلى 43% مقابل 27% فى عام 2014.

كما تشير البيانات إلى حدوث إنجازات فى خفض معدلات الإنـجاب فى المناطق الجغرافية المختلفة بدرجات متفاوته، وهو ما يتطلب دراسة عاجله للوقوف على محددات وأسباب ذلك والذى يمكن الإستفادة منه فى وضع برامج وتدخلات فى المناطق الجغرافية المختلفة.

وأظهرت النتائج كذلك تحسنا واضحا فى مؤشرات رعاية الحمل والولادة، وفى المقابل ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بشكل كبير ويمثل ذلك عبئا على القطاع الحكومى بوجه خاص والأسر بوجه عام.

كما تشير النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 سنة لتصل إلى 14% مقابل 21% فى 2014 نتيجة للجهود الكبيرة خلال السنوات السابقة، ولاستمرار الانخفاض يجب الاهتمام بتوعية أفراد المجتمع لتغير الإتجاهات نحو ختان الإناث وكذلك تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الممارسة.

وأكد بركات أن الصحة للجميع تمثل أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان جودة الحياة والتى تعتبر الهدف الأسمى الذى تسعى لتحقيقه كافة البرامج الصحية، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة من خلال العديد من المبادرات فى هذا المجال مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الحالة الصحية للأطفال وطلبة المدارس، وجميعها كان لها آثارها الإيجابية فى الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطن، والتقليل من الآثار السلبية لجائحة كورونا التى تعرض لها العالم منذ نهاية عام 2019.

وقال إنه لمتابعة وتقييم الإنجازات فى مجال السكان والتنمية الصحية، كان من الضرورى الاعتماد على بيانات محدثة تتسم بالدقة يمكن الوثوق بها، وتساعد على رصد التغيرات والاتجاهات للأوضاع السكانية، ولفترات زمنية مختلفة، ويعتبر المسح الصحى للأسرة المصرية، من أهم المسوح حيث أنه يوفر نتائج مهمة حول الأوضاع السكانية والصحية على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتنفيذ هذا المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 والذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، يأتى استمرارا لسلسلة المسوح السكانية الصحية التى بدأت منذ عام 1988 وتم فى إطارها تنفيذ سبعة مسوح كان آخرها فى عام 2014، مشيرا إلى حرص الجهاز على تطبيق نفس المنهجيات حتى يمكن مقارنة النتائج مع مثيلتها الصادرة عن المسوح السابقة، لافتا إلى قيام الجهاز بالعديد من الأعمال التحضيرية والميدانية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وجودة العمل والتى شملت إعداد الاستمارات وفقا لأهداف المسح واحتياجات كل أصحاب المصلحة واعتمادها من اللجنة الفنية، وكذا تحديد حجم العينة الأساسية للمسح وتوزيعها وفقا للمعايير العلمية وبما يسمح بالحصول على تقديرات للمؤشرات على المستوى القومى والمناطق المختلفة والمحافظات.

وأضاف بركات أنه تم إجراء هذا المسح لأول مرة بتمويل وطنى، وقد تم تنفيذه باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات لجمع البيانات بواسطة التابلت وإرسالها مباشرة إلى قواعد البيانات بالجهاز، وهذا النظام يتيح مراقبة دقيقة للعاملين بالميدان ومتابعـة الأعمـال والتعرف على النتائج لحظة بلحظة.

وعرض بركات بعض أهم النتائج الأساسية للمسح الصحى للأسرة المصرية 2021 والتى تغطى المؤشرات الأساسية فى المجالات المختلفة وتشمل، مستويات الإنجاب وتنظيم الأسرة ومصادر الحصول على الوسائل، صحة الطفل والتطعيمات، الحالة التغذوية للأطفال الختان، رفاهية الأطفال، اتجاهات الشباب حول تنظيم الأسرة والعدد الأمثل من الأطفال، واعتبر نتائج هذا المسح أساسا لقياس إنجازات البرامج السكانية الصحية، كما أنها توفر قاعدة بيانات مهمة لتحديد التدخلات المستقبلية المطلوبة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتحديات الصحية.

وكشفت بيانات المسح استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسـرة، والتى تؤكـد ضـرورة استمـرار الاهتمام بتعليم المرآة لمـا له من آثـر فى خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام تنظيم الأسرة.

وأظهرت مؤشرات الإنجاب فى المسح اتساقها مع المؤشرات المحسوبة من الإحصاءات الحيويــة (معدل الإنجـاب ومعـدل المواليـد).

وأشار بركات إلى أن الجهاز يقوم حاليا بالتجهيز لإصدار التقرير النهائى لنتائج المسح الذى سيتضمن كل النتائج التفصيلية، خصوصا على مستوى المحافظات، والتى ستسهم بلا شك فى صياغة البرامج والتدخلات المحلية لتحقيق الأهداف السكانية والصحية وتدعم من جهود الدولة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة.