التعليم: مشاركة مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى إعداد المناهج

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على الدور المهم لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومشاركتهم فى إعداد المناهج الدراسية، وفى اللجان التى تقوم بمراجعة نماذج الإجابة فى امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) لإجراء أى تعديلات لازمة قبل التصحيح.





وذكر بيان صادر عن الوزارة، ان ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم،مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة عدد من الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدارسى الجديد 2022 /2023.

وناقش حجازى، آليات تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد جدول لمواعيد البث يكون متاحا لأولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم فى مشاهدة الدروس، مؤكدا أن هذه الآليات تعظم الموارد وتحقق القيمة المضافة وتجذب الطلاب للدراسة وتساعد فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

ووجه بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وقيام مديرى عموم تنمية المواد الدراسية باستخراج الروابط المهمة المتصلة بتدريس كل موضوع فى المنهج لتكون متاحة لجميع المعنيين من الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية.

وكلف حجازى، مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، بإعداد دليل الطالب فى كل مادة والذى يحتوى على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة على بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية، وإعداد مراجعة الكتب بالتعاون مع المركز القومى للمناهج، فضلا عن إعداد حقيبة تدريبية للصف الخامس.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، على التواصل مع الموجهين بالمديريات لتنفيذ كافة التعليمات والكتب الدورية التى يصدرها الوزير، والتأكيد على إعداد المديريات خطط متابعة مستمرة طوال العام؛ لمتابعة العملية التعليمية ورفع التقارير للوزارة فيما يتعلق بالمناهج وطرق تدريسها وانتظام العملية التعليمية.

وشددت رئيس قطاع التعليم على متابعة برامج تدريب المعلمين وقياس أثرها ومدى الاستفادة منها داخل القاعات، فضلا عن إعداد حصر كامل للتدريبات التى قد تتم لكل مادة خلال العام وتقييمها فنيا للطالب والمعلم.