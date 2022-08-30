نجاة 6.. الهجرة تعلن غرق مركب يقل 27 مهاجرا مصريا غير شرعى فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسر الضحايا من أبنائنا الذين فقدوا حياتهم على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية.





وأكدت وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، على أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصرى فى ليبيا والقنصل العام فى بنى غازى، والذى يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين". وتابعت سيادتها: "تقوم وزارة الهجرة الآن بالاطمئنان على وضع الناجين وتتابع أيضًا الوضع بالنسبة للمفقودين الجارى البحث عنهم حاليا فى ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان". وكان مركب هجرة غير شرعية على متنه 27 مهاجرًا غير شرعيًا - جميعهم مصريين- قد غرق قبالة ساحل طلميثة فى دولة ليبيا، وجرى إنقاذ 6 أشخاص وتأكد غرق اثنين آخرين، فيما لا يزال 19 مفقودين.

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