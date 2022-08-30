بيراميدز يعلن تجديد عقد إبراهيم عادل حتى 2026 ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:24 مساءً - أعلن نادى بيراميدز تمديد عقد إبراهيم عادل لاعب ألفريق حتى 2026 ونشر النادى عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" فيديو لأبراهيم عادل يكشف فيه عن التجديد للنادي لينتهي في 2026 بدلاً من 2024.

فى وقت سابق ، تلقى إبراهيم عادل عرضًا رسميًا من نادى نوردشيلاند الدنماركى لضم اللاعب بقيمة تزيد على 2 مليون دولار، بعدما قدم إبراهيم عادل أداءً متميزًا خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق نادى بيراميدز المركز الثانى فى الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى نادى نوردشيلاند لتعزيز صفوفه بضم إبراهيم عادل خلال فترة الآنتقالات الصيفية، لاسيما وإن النادى الدنماركى يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات.