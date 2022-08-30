تخريج 100 متعافي جديد من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة لصندوق مكافحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:23 مساءً - محافظ مطروح ومدير صندوق مكافحة الإدمان يكرمان المتعافين من الإدمان

" القباج " : إعداد خطة لخروج المتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجى تتمثل فى الارشاد الأسرى ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة والدمج المجتمعي والاقتصادى للحد من الانتكاسة

تقديم الخدمات العلاجية ل 5 الاف متعافى بمركز العزيمة عَلى مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى لأبناء محافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة منهم 35% من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "

تحت رعاية السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نظم الصندوق حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ مطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

وشهد الحفل تكريم 100 متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية ، منهم أكثر من 35% منهم من منطقة بشاير الخير احدى المناطق المطورة بمحافظة الاسكندرية نتيجة جهود الصندوق فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " حيث يتم تنفيذ برامج توعوية وزيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023” من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن .

ووجهت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوفير كافة الخدمات للمتعافين من الإدمان التى تساعدهم على إعادة الدمج المجتمعي ،وانه عقب انتهاء البرنامج العلاجى يتم إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل فى الارشاد الاسرى ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة كذلك العمل أيضا عَلى التمكين الاقتصادى من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل ،وأيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة .

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتعافين موجها الشكر للسيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى ، مؤكدا عَلى دعم مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الادمان بمطروح لمًا يقدمه من خدمات علاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة لمرضى الإدمان من أبناء محافظة مطروح والمحافظات المجاورة فضلا عن إعادة دمج المتعافين فى المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم كما وجه المحافظ بزيارات ميدانية لطلاب المدارس وجامعة مطروح الى مركز العزيمة التابع للصندوق كمنارة للتوعية بأضرار الإدمان من أجل بث الرسائل التوعوية للشباب لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة يعتمد على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين لافتا الى أن مركز العزيمة وفر 150 فرصة عمل لابناء محافظة مطروح، كما قدم المركز الخدمات العلاجية لما يقرب من 5 الآف مريض إدمان عَلى مدار عامين من أبناء محافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة