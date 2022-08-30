شحاتة خلال لقائه بمديري مديريات القوى العاملة: مقترحات لتطوير العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:23 مساءً - وجه وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة بالاهتمام بملفات عمل كل مديرية وتقديم المقترحات حول تفعيل آدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التشغيل وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهنى فى مراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة ، والقوى الوظيفية العاملة داخل مكاتب وإدارات كل مديرية،ودراسة ملف العمالة غير المنتظمة لتقديم خدمة أفضل ومستمرة للمستحقين ..

واستمع الوزير خلال اللقاء ، لكل المقترحات التى قدمها مديرى المديريات بشأن أعمال كل مديرية ، وكذلك المشكلات التى تواجهها ، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال المديريات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذي يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة مع 15 من مديري مديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة ، والقليوبية ، والجيزة ، والإسكندرية ، ومطروح ، والدقهلية ، والشرقية ، والمنوفية ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والغربية ، والبحيرة ، وذلك للإطلاع على المهام التى تقوم بها كل مديرية ، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع قطاعات العمل من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات .

وبدأ الوزير اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور ، مؤكداً على ضرورة تفعيل مستويات آداء كل مديرية واقتراح آليات عمل جديدة لكل مديرية فى جميع ملفات العمل الموكلة لكل مديرية ، فى ظل تطوير مهام عمل الوزارة وتقديم خدمات المواطنين بشكل لائق ،وفى مختلف القطاعات ،فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

حضر اللقاء من جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وأحمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لشئون المديريات .