سويلم يصل إلى ستكهولم للمشاركة في ”الأسبوع العالمى للمياه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:23 مساءً - - الدكتور سويلم : حريصون على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه

- الدكتور سويلم يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الترتيبات الجارية لقمة المناخ

- التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية

- دعوة ممثلي مكتب الأمم المتحدة للمشاركة في "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود الإنذار المبكر

- مجهودات كبيرة للوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بسلامة الله إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الإسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة ، وقد كان في استقبال سيادته لدي وصوله السيد السفير/ أحمد عادل سفير مصر لدى دولة السويد.

وصرح الدكتور سويلم أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.

فعلى هاشم مشاركة سيادته في "الإسبوع العالمى للمياه" .. إلتقى الدكتور سويلم بالسيد/ ريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR ، حيث تم مناقشة الترتيبات التي تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجري التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المثمر مع "مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذي يشارك في تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجه سيادته بالدعوة لممثلي المنظمة للمشاركة في "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة في مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة المبذولة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر ، والتى تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه إستعرض السيد ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه ، والتأكيد على أهمية تفعيل محور "أنظمة الانذار المبكر للحد من الكوارث" بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.