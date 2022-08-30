الوحدات المحلية بالمنيا تواصل جهودها لزراعة 100 مليون شجرة (صور)

جدة - نرمين السيد - فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية فى ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”cop 27" وتستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

وتنفيذاً لتعليمات أسامة القاضى محافظ المنيا، والذى وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير جميع الإمكانيات؛ لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتى تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" وذلك بالتنسيق مع إدارة البساتين والحدائق، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة على جانبى الطرق الرئيسية والشوارع والميادين العامة وذلك فى إطار إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بشوارع وميادين المركز وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.