تخريج الدفعة الأولى للتدريب الموسع من الصيادلة على اقتصاديات الدواء

جدة - نرمين السيد - احتفلت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إحدى هيئات وزارة الصحة والسكان، بتخريج الدفعة الأولى للتدريب الموسع من الصيادلة على "اقتصاديات الدواء"، بما يتيح اختيار الدواء المناسب للمريض، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة له، باستهلاك "مرشد".





يأتى ذلك فى إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، لدعم التعليم الطبى المستمر، وتوسيع آفاق أطقم المنظومة العلمية كلها، لأداء واجبها تجاه المريض المصرى بأفضل صورة ممكنة.

وقال الدكتور وليد عبدالرحمن، مدير إدارة التفتيش الصيدلى والصيادلة بـ أمانة المراكز، إن المشاركة فى الدورة التدريبية فاقت التوقعات، وانتظم فيها عدد كبير من الصيادلة العاملين بمستشفيات الأمانة بكل انضباط وتركيز، مؤكدا على أن التدريب هو نموذج للتعاون الفعال بين مؤسسات الدولة ممثلة فى أمانة المراكز، والقطاع الخاص لدعم المنظومة الصحية بمصر.

وأوضح عبدالرحمن، فى كلمته على هامش حفل التخريج، أن أكثر من ثلث الصيادلة المشاركين فى التدريب حصلوا على مجموع أعلى من 95% فى اختبارات الدورة، منهم 28 صيدلى حصلوا على 100%، ما يؤكد المستوى المتميز للتدريب.

فيما قالت الدكتورة نهى حامد، مسؤول التموين الدوائى ووحدة اقتصادية الدواء بـ أمانة المراكز، إن الدورة تميزت بحضور صيادلة من مختلف المحافظات التى تعمل بها الأمانة، بما يساعدهم على اختيار المنتج الصيدلى بشكل سليم، وباستهلاك يحقق العائد المرجو بتحسن حالة المريض وشفائه فى أسرع وقت ممكن