5 حالات غش إلكترونى فى آخر أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى 9 آلاف و611 طالبا وطالبة، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية ( الإستاتيكا) بإجمالى ألفان و823 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و 754 طالبا وطالبة.

كما أدى (8) طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

وأدى (6) طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وبحسب بيان صحفى، حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير الشكر لكل الجهات المعنية التى شاركت فى العملية الامتحانية، كما وجه الشكر للمديريات التعليمية على مجهودهم وتوفير أوجه الدعم للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) بهذا الشكل المنضبط.

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووجه خالد عبد الحكم المديريات التعليمية، بضرورة تجميع مجلدات المفاهيم، وإرسالها إلى مقر المديريات والحفاظ عليها، مشددا على سرعة إرسال أوراق الإجابة وتأمينها حتى تصل إلى لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل مديرية.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.