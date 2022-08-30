وزير القوى العاملة يوجه المديريات بتفعيل الأداء فى جميع الملفات

جدة - نرمين السيد - وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة بالاهتمام بملفات عمل كل مديرية وتقديم المقترحات حول تفعيل أدائها فى جميع الملفات، خصوصا ملفات التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب المهنى فى مراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة، والقوى الوظيفية العاملة داخل مكاتب وإدارات كل مديرية، ودراسة ملف العمالة غير المنتظمة لتقديم خدمة أفضل للمستحقين.





واستمع الوزير، خلال اللقاء لكل المقترحات التى قدمها مديرى المديريات بشأن أعمال كل مديرية، وكذلك المشكلات التى تواجهها، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال المديريات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذى يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع 15 من مديرى مديريات القوى العاملة بمحافظات "القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والغربية، والبحيرة"، للإطلاع على المهام التى تقوم بها كل مديرية، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع قطاعات العمل من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات.

وبدأ الوزير اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدا على ضرورة تفعيل مستويات آداء كل مديرية واقتراح آليات عمل جديدة لكل مديرية فى جميع ملفات العمل الموكلة لكل مديرية، فى ظل تطوير مهام عمل الوزارة وتقديم خدمات المواطنين بشكل لائق، وفى مختلف القطاعات، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات.