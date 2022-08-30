شاكر يدشن محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاوات (صور)

جدة - نرمين السيد - دشن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاوات، وطاقة إنتاجية 10 جيجا وات/ ساعة سنوياً، أعلى سطح مصنع جوشى المتخصص فى صناعة الفايبر جلاس، والمتواجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشى، وشركة إنارة كابيتال الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة والتى تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وصرح الدكتور محمد شاكر، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة فى هذا الصدد، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية فى قطاع الكهرباء والوصول إلى نسبة 42% من إجمالى الطاقة التى تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2035.

وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمثل هذه المشروعات خاصة مشاريع الطاقة النظيفة، والتعاون مع دول الجوار فى الربط الكهربائى خاصة ما يتم حالياً بين مصر واليونان وإيطاليا، وهذا يؤكد أن مصر سوقاً واعدة فى هذا المجال، مشيراً إلى تلك الخطوات فى توقيع مذكرات التفاهم لمشروعات الوقود الأخضر، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشريك الأصيل، مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادى، والمضى قدمًا نحو تسريع وتيرة العمل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ تغيرcop 27 ومن ثم الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن تدشين مشروع اليوم من المشروعات الخاصة بتشغيل الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة فوق أحد أهم المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة هامة نحو التحول للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يعد مصنع جوشى، أحد المصانع العالمية والمتخصصة فى الشرق الأوسط لصناعة الفايبر جلاس والتى تحتاج لكميات هائلة من الطاقة فى مراحل الإنتاج.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أن المشروع يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو استخدام الطاقة النظيفة وضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن أننا نحفز شركاء التنمية والمستثمرين فى الاستثمار واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة فى توسعات مشروعاتهم لتحقيق رؤيتنا جميعاً فى التحول لهذا النوع من الطاقة.

وأعرب المهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة إنارة كابيتال، عن شكره لدعم ومساندة وزارة الكهرباء للشركة منذ إنشائها فى عام 2014، مؤكداً أن المشروع هو بداية للاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة الاقتصادية فى توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، موجها الشكر للمؤسسات المعنية التى يسرت هذا المشروع للخروج بهذا الشكل.

من جانبه، أعرب "ووبينج" مدير عام شركة جوشى ـ مصر، عن سعادته بهذه الشراكة، خاصة وأن مصنع جوشى هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر حيث يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويوفر 2500 فرصة عمل، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس حيث يحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار بعوائد تصديرية تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً.